«Военного варианта не существует»: в США оценил исход возможной эскалации на Ближнем Востоке

В случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке преимущество окажется на стороне Ирана. Об этом заявил Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале.
Эксперт уточнил, что президенту Дональду Трампу следует как можно скорее завершить конфликт, поскольку у США нет стратегии, которая обеспечила бы победу.
«Если двигаться вверх по лестнице эскалации, то победу одержат иранцы, а не американцы. Таким образом, военного варианта просто не существует», — сказал профессор.
Миршаймер отметил, что мировая экономика уже находится в крайне уязвимом состоянии и дальнейшее обострение может нанести ей серьезный удар.
Ранее Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном до 26 апреля. По данным израильских СМИ, США уже уведомили Израиль о своем решении. Также глава Белого дома не исключает возобновления ударов по Ирану.