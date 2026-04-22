«Военного варианта не существует»: в США оценил исход возможной эскалации на Ближнем Востоке

Профессор Миршаймер: в случае эскалации на Ближнем Востоке победу одержит Иран.

Источник: Комсомольская правда

В случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке преимущество окажется на стороне Ирана. Об этом заявил Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале.

Эксперт уточнил, что президенту Дональду Трампу следует как можно скорее завершить конфликт, поскольку у США нет стратегии, которая обеспечила бы победу.

«Если двигаться вверх по лестнице эскалации, то победу одержат иранцы, а не американцы. Таким образом, военного варианта просто не существует», — сказал профессор.

Миршаймер отметил, что мировая экономика уже находится в крайне уязвимом состоянии и дальнейшее обострение может нанести ей серьезный удар.

Ранее Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном до 26 апреля. По данным израильских СМИ, США уже уведомили Израиль о своем решении. Также глава Белого дома не исключает возобновления ударов по Ирану.

