Российские борцы греко-римского стиля выиграли медальный зачет на ЧЕ

Российская сборная по греко-римской борьбе заняла первое место в общем медальном зачёте на чемпионате Европы, который прошёл в Тиране. Команда показала лучший результат среди всех участников турнира.
По итогам соревнований российские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды. Победителями в своих весовых категориях стали Эмин Сефершаев и Сергей Емелин, серебро досталось Адлету Тюлюбаеву, а бронзовую медаль выиграл Артур Саргсян.
Вторую позицию в медальном зачёте заняла сборная Азербайджана, а третье место досталось команде Армении, также показавшим достойные результаты на турнире.
Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовых медали на Кубке Европы в испанской Малаге.