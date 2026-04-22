Российские борцы греко-римского стиля выиграли медальный зачет на ЧЕ

Российские борцы греко-римского стиля заняли первое место в медальном зачете на чемпионате Европы в Тиране.

Источник: Аргументы и факты

Российская сборная по греко-римской борьбе заняла первое место в общем медальном зачёте на чемпионате Европы, который прошёл в Тиране. Команда показала лучший результат среди всех участников турнира.

По итогам соревнований российские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды. Победителями в своих весовых категориях стали Эмин Сефершаев и Сергей Емелин, серебро досталось Адлету Тюлюбаеву, а бронзовую медаль выиграл Артур Саргсян.

Вторую позицию в медальном зачёте заняла сборная Азербайджана, а третье место досталось команде Армении, также показавшим достойные результаты на турнире.

Ранее сообщалось, что российские дзюдоисты завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовых медали на Кубке Европы в испанской Малаге.