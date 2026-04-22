Футболист «Барселоны» Ямаль получил травму при исполнении пенальти

МАДРИД, 22 апреля. /ТАСС/. Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль получил травму при исполнении 11-метрового удара в матче чемпионата Испании с «Сельтой». Встреча проходит в Барселоне.
На 40-й минуте Ямаль реализовал пенальти, после чего схватился за ногу и упал на газон. Вскоре он ушел в раздевалку и был заменен.
Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также форвард становился чемпионом Испании в 2023 году и обладателем суперкубка страны в 2026 году. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат Европы.