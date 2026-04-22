В Беларуси изобрели «какой-то лазер», который сжигает дроны на расстоянии двух километров — Лукашенко

Установку хотят использовать как часть системы защиты от БПЛА.

Источник: Клопс.ru

В Беларуси хотят выстроить систему борьбы с беспилотниками и уже создали лазер для их уничтожения. Об этом, ссылаясь на заявление президента республики Александра Лукашенко, пишет РИА Новости в среду, 22 апреля.

«Ни одна страна не может бороться на 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, задача борьбы с БПЛА сейчас актуальна для всех стран. Политик отметил, что военным приходится искать способы не только сбивать дроны, но и вовремя их обнаруживать, поскольку беспилотники «научились обходить средства радиоэлектронной борьбы».

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что на фоне развития украинских беспилотников и методов их применения ни один регион России сейчас не может чувствовать себя в безопасности.

