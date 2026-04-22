Ватерполистки сборной России разгромили на Кубке мира немок

Женская сборная России по водному полу, за которые выступают семь представительниц нижегородского «Буревестника», на Кубке мира на Мальте одержала вторую крупную победу.
Вчера, напомним, россиянки разгромили сборную Аргентины — 33:11, а сегодня не оставили шансов команде Германии — 26:4. Отметим, что хет-трику на свой счёт записали игроки «Буревестника» Виктория Гуськова и Анастасия Адикова.
Завтра, 23 апреля, сборная России ждёт не самый сложный матч с ЮАР.
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.Читать дальше