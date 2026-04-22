Ватерполистки сборной России разгромили на Кубке мира немок

Наши соотечественницы выиграли второй матч подряд.

Женская сборная России по водному полу, за которые выступают семь представительниц нижегородского «Буревестника», на Кубке мира на Мальте одержала вторую крупную победу.

Вчера, напомним, россиянки разгромили сборную Аргентины — 33:11, а сегодня не оставили шансов команде Германии — 26:4. Отметим, что хет-трику на свой счёт записали игроки «Буревестника» Виктория Гуськова и Анастасия Адикова.

Завтра, 23 апреля, сборная России ждёт не самый сложный матч с ЮАР.

