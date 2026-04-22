Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бавария» вышла в финал Кубка Германии по футболу

В полуфинале мюнхенцы обыграли «Байер».

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. «Бавария» со счетом 2:0 обыграла «Байер» в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу и вышла в финал турнира. Встреча прошла в Леверкузене на домашнем стадионе «Байера».

Забитыми мячами отметились Гарри Кейн (22-я минута) и Луис Диас (90+3).

В финале «Бавария» сыграет с победителем встречи между «Штутгартом» и «Фрайбургом», которая состоится 23 апреля. Решающий матч пройдет 23 мая в Берлине.

«Бавария» выигрывала Кубок Германии 20 раз и является рекордсменом по этому показателю. Команда из Мюнхена не завоевывала титул с 2020 года. В прошлом году обладателем трофея стал «Штутгарт».