Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троих 20-летних айтишников заключили под стражу за киберпреступления в Воронеже

В Воронежской области сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся обеспечением дистанционных хищений с использованием информационно-коммуникационных технологий (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ, лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 2 млн руб. или в размере дохода за три года). Об этом сообщили в ведомстве.

В Воронежской области сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся обеспечением дистанционных хищений с использованием информационно-коммуникационных технологий (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ, лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 2 млн руб. или в размере дохода за три года). Об этом сообщили в ведомстве.

Фигуранты заключены под стражу. Их соучастников и дополнительные эпизоды преступлений устанавливают. По данным следствия, трое местных жителей в возрасте 20 лет организовали в шести арендованных квартирах на территории Воронежа стационарные технические центры. Они использовали SIM-боксы, чтобы оставаться анонимными и скрывать фактическое местоположение злоумышленников.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли 13 GSM-шлюзов, два сим-банка, более 4 тыс. сим-карт, 11 мобильных телефонов, пять ноутбуков и 10 банковских карт. По предварительным данным, подозреваемые нашли соответствующую деятельность через интернет, получали оборудование посредством служб доставки, а оплату — на криптокошельки.

Операцию провели сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с региональным управлением УФСБ России по Воронежской области.