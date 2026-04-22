Тюлюбаев рассказал, как Карелин напутствовал борцов перед ЧЕ-2026

ТИРАНА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский борец греко-римского стиля Адлет Тюлюбаев после завоевания серебряной медали на чемпионате Европы в Тиране вспомнил слова трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина о традициях борьбы в России и о том, почему серебро не приносит радости. Об этом Тюлюбаев рассказал ТАСС.
В финальной схватке весовой категории до 82 кг россиянин проиграл представителю Азербайджана Гурбану Гурбанову.
«Мы ехали на чемпионат Европы только за золотом — у нас такие традиции. Перед вылетом с нами общался Александр Карелин, напомнил, какие за нами стоят традиции, какие люди выигрывали для страны. У них серебро считалось досадой. Я стараюсь брать пример именно с таких людей», — рассказал Тюлюбаев.
«Первые эмоции — наверное, досада, горечь за то, что не получилось завоевать ту медаль, которую, я считаю, заслужил не только я, а вся наша сборная, наша страна, все те люди, которые мне помогали. Я знаю, что мои близкие рады мне и без медали, но я хочу их порадовать, потому что они это заслужили. Из-за этого и досадно. А так — я старался, сделал все, что мог. Значит, надо больше работать, разбирать ошибки и двигаться дальше. Этот финал завершен, что сделано, то сделано — ничего уже не вернуть, будем работать дальше», — отметил он.
Тюлюбаеву 30 лет. В 2024 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы.
Чемпионат Европы по борьбе завершится 26 апреля. Российские спортсмены выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы.