Как удалить себя из Интернета: инструкцию по приватности дали эксперты

Советы, как волгоградцам проверить и очистить цифровой след.

Волгоградцам, которые беспокоятся о своих данных в Сети, стоит взять на вооружение простые шаги по очистке цифрового следа. Информация, которую мы оставляли годами — в соцсетях, на форумах, в старых объявлениях — может неожиданно «аукнуться» при приеме на работу, от мошенников или даже бывших знакомых.

Начните с простого: вбейте в поиск свеё имя, e-mail и никнеймы. Так вы увидите, где засветились ваши данные. Помогут сервисы NameChk (проверка никнеймов в 90+ соцсетях) и Web Cleaner (поиск по разным поисковикам сразу). Нашли фейковый аккаунт? Пишите в поддержку сервиса и требуйте удаления.

Дальше — удаляйте старые аккаунты. Зайдите в архив почты, проверьте сохранённые пароли в браузере. Упростит задачу сервис Just Delete Me: он покажет, как сложно удалить данные с конкретного сайта, — пишет канал Лаборатория Касперского.

Важный момент: даже после удаления аккаунта соцсети могут хранить «теневые профили» с вашими данными. Отзовите у старых приложений доступ к контактам, фото, геолокации. Если аккаунт в Google, Apple или соцсети привязан к забытому сервису — разорвите связь.

В России действует право на забвение: если в поиске всплывает устаревшая или незаконная информация, подайте заявку через формы Яндекса, Google, Bing или Mail.ru. По закону запрос должны обработать за 10 дней и убрать ссылки из выдачи. Чтобы удалить данные с самого сайта, найдите владельца через who.is и попробуйте договориться.

Проверьте, не утекли ли ваши данные: сервис Have I Been Pwned или Kaspersky Premium пришлют уведомление, если ваш e-mail или телефон засветился в новой базе.

Не забудьте про архивы: на archive.org могут храниться «снимки» удалённых страниц. Напишите на info@archive.org с просьбой исключить ваши данные.

Почта — тоже часть следа. Удалите письма с паролями, паспортами, отпишитесь от старых рассылок. Раз в месяц чистите историю браузера, cookies и кэш. На смартфоне сбрасывайте рекламный идентификатор в настройках приватности.

Проверить настройки приватности в соцсетях и сервисах поможет бесплатный Privacy Checker. Если обнаружили интимные фото в Сети — обращайтесь на StopNCII.org. Для тех, кто хочет максимума приватности: используйте мессенджеры с шифрованием, поиск через DuckDuckGo или Tor, зашифрованную почту вроде Proton Mail. Можно завести разные «легенды» для работы и личной жизни — так сборщикам данных сложнее связать ваши активности воедино.

Полностью стереть себя из Интернета невозможно, но минимизировать доступную информацию — реально. Главное — действовать последовательно и не оставлять лишнего.

