На Хайнане проведут серию международных турниров по бразильскому джиу-джитсу

Предполагается, что турниры будут способствовать популяризации этого вида спорта и укреплению связей между странами-участницами.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Федерация бразильского джиу-джитсу России и Хайнаньский экологический парк программного обеспечения (RSC) подписали соглашение о проведении серии международных турниров на острове Хайнань. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Максим Белопотапов.

«Документ предусматривает взаимодействие сторон в сфере развития международного спорта и, в частности, организацию на острове Хайнань серии турниров по бразильскому джиу-джитсу с участием спортсменов из стран Юго-Восточной Азии, БРИКС и других государств», — сообщил он.

Подписанное соглашение открывает новые возможности для позиционирования Хайнаня как площадки для проведения статусных международных соревнований. Планируется, что турниры будут способствовать не только популяризации этого вида спорта, но и укреплению гуманитарных и деловых связей между странами-участницами.

Как отметили в оргкомитете конференции, выход спортивных организаций на площадку свободного порта является частью более широкой стратегии по диверсификации международного сотрудничества, реализуемой при содействии Международного конгресса промышленников и предпринимателей и его представительства на Хайнане.

Ожидается, что первые соревнования могут состояться уже в 2026 году, а их география будет последовательно расширяться за счет привлечения участников из государств Азиатско-Тихоокеанского региона и БРИКС.

