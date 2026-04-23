Что можно и нельзя делать в день Терентия 23 апреля, когда узнают о заморозках

Православная церковь 23 апреля вспоминает святого Терентия. В народе принято отмечать день Терентия, когда узнают о заморозках.
Что нельзя делать 23 апреля.
Запрещено танцевать и петь — все может обернуться слезами. Не стоит в указанную дату свататься и делать предложение. Считается, что брак будет несчастливым и скоротечным.
Что можно делать 23 апреля.
По традиции, названный день подходит для генеральной уборки. А еще перед входной дверью ставили зажженные свечи. Таким образом пытались избавиться от негативной энергии.
Согласно приметам, сидящие высоко на паутине пауки указывают на заморозки. Если 23 апреля вечером и ночью теплая погода, то лето выдастся жарким.
Кстати, синоптики сказали о резком похолодании из-за арктических масс в Беларуси.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.
А еще Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 25 апреля.