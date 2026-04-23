Что можно, а что нельзя делать в Терентьев день 23 апреля 2026

Россияне встречают народно-церковный праздник Терентий Маревный (Терентьев день). Дата выпадает на четверг, а это значит, что традиции и запреты дня будут влиять на последние рабочие дни недели и подготовку к майским праздникам. Почему день назвали «Маревным» и как правильно его провести — читайте в нашем материале.
Главная примета года: смотрим на солнце.
Название праздника происходит от слова «марево» — туманной дымки. Наши предки верили: если 23 апреля солнце взошло в тумане (мареве), год будет сытым, а зерновые уродится на славу. А вот если небо на рассвете чистое и ясное — готовьтесь к тяжелой посевной: поле придется перепахивать и засевать заново.
Совет на 2026 год: не поленитесь выглянуть в окно на рассвете. Это бесплатный прогноз урожая (и, возможно, вашего финансового года).
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 23 АПРЕЛЯ.
Этот день создан для наведения порядка и примирения.
Генеральная уборка. Мойте полы, стирайте белье, проветривайте комнаты. Считается, что чистота в этот день «открывает двери» для добрых гостей, мудрых советчиков и домашнего уюта. Полив цветов также приветствуется. Просить прощения. Супругам настоятельно рекомендуется попросить прощения друг у друга за старые обиды. Это гарантирует мир и счастье в доме до конца года. Гадать у окна. Это старая русская традиция. Выгляните на улицу:
Увидели молодого мужчину/женщину — к удаче и благополучию. Кошку — к скорой прибыли. Собаку — к легкой грусти (но не беде).Птиц — к интересному знакомству.
Загадывать желание у березы. Найдите молодое деревце, обнимите его, прошепчите мечту, повяжите на ветку ленту и оставьте подношение (хлеб, монету или конфету).Наблюдать за пауками. Появление маленького паука в доме сулит устойчивое потепление и отличную погоду.
❌ ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 23 АПРЕЛЯ (список строгих запретов).
Нарушителей запретов в Терентьев день ждут неприятности: от неурожая до развода.
Нельзя играть свадьбу, делать предложение или свататься. Брак, заключенный или задуманный в этот день, будет недолговечным и несчастливым. Союз развалится очень быстро. Нельзя ругаться, сквернословить и даже грустить. Ссора в этот день может затянуться аж до Троицы (8 июня 2026). А плохое настроение рискует прилипнуть к вам на весь год. Нельзя работать в огороде и саду. Посаженные сегодня растения будут болеть, не приживутся или дадут жалкий урожай. Отложите тяпку и лопату. Нельзя брать в руки острые предметы (ножи, ножницы, топоры). Это может привлечь в дом беду или привести к серьезной травме. Даже в дорогу не берите с собой иголку с ниткой — «путь будет в колдобинах».Нельзя выкидывать остатки еды. Вместе с пищей можно «выкинуть» достаток и везение. Нельзя шумно гулять, петь и устраивать застолья. Чрезмерное веселье сегодня обернется горькими слезами позже. Нельзя отказывать в помощи и милостыне. Скупость в этот день обернется для вас же нуждой и бедностью. Нельзя охотиться и обижать птиц. Это навлечет беду на всю семью.