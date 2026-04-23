Что можно, а что нельзя делать в Терентьев день 23 апреля 2026

Нельзя играть свадьбу, делать предложение или свататься. Брак, заключенный или задуманный в этот день, будет недолговечным и несчастливым. Союз развалится очень быстро. Нельзя ругаться, сквернословить и даже грустить. Ссора в этот день может затянуться аж до Троицы (8 июня 2026). А плохое настроение рискует прилипнуть к вам на весь год. Нельзя работать в огороде и саду. Посаженные сегодня растения будут болеть, не приживутся или дадут жалкий урожай. Отложите тяпку и лопату. Нельзя брать в руки острые предметы (ножи, ножницы, топоры). Это может привлечь в дом беду или привести к серьезной травме. Даже в дорогу не берите с собой иголку с ниткой — «путь будет в колдобинах».Нельзя выкидывать остатки еды. Вместе с пищей можно «выкинуть» достаток и везение. Нельзя шумно гулять, петь и устраивать застолья. Чрезмерное веселье сегодня обернется горькими слезами позже. Нельзя отказывать в помощи и милостыне. Скупость в этот день обернется для вас же нуждой и бедностью. Нельзя охотиться и обижать птиц. Это навлечет беду на всю семью.