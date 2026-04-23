«Манчестер Сити» вышел на первое место в чемпионате Англии по футболу

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. «Манчестер Сити» со счетом 1:0 на выезде обыграл «Бёрнли» в матче чемпионата Англии по футболу и вышел на первое место в турнирной таблице.
Мяч на 5-й минуте забил Эрлинг Холанд.
«Манчестер Сити» набрал 70 очков, столько же в активе «Арсенала». Команды имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (+37). «Манчестер Сити» опережает соперника благодаря наибольшему количеству голов в чужие ворота. Клубам до конца чемпионата осталось провести по пять игр.
«Бернли» лишился шансов на сохранение прописки в премьер-лиге. Команда набрала 20 очков и занимает предпоследнее, 19-е место. Ранее шансы на сохранение места в элитном дивизионе потерял «Вулверхэмптон».
В следующем матче чемпионата «Манчестер Сити» 4 мая на выезде сыграет с «Эвертоном». «Бёрнли» 1 мая в гостях встреится с «Лидсом».