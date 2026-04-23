Детству время: на ММКФ показали продолжение «Рожденных в СССР»

Каждые семь лет режиссер Сергей Мирошниченко собирает съемочную группу и отправляется на поиски своих 20 героев, чтобы задать им одни и те же вопросы о жизни. Так было, когда им исполнилось 7, 14, 21, 28 и 35 лет. Проект получил название «Рожденные в СССР» и давно приобрел статус эпохального высказывания о судьбах поколения. После череды финансовых и юридических проблем пятая часть цикла наконец добралась до зрителя в рамках программы «Свободная мысль» Московского международного кинофестиваля. Подробности — в материале «Известий».