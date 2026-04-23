Нам светит ревизор: «Грачи» на экране, Гоголь — на сцене

Кино и сериалы.
«Грачи», 16+
Режиссер: Илья Максимов. В ролях: Артём Ткаченко, Алексей Макаров, Алексей Серебряков, Евгения Дмитриева, Дарья Балабанова.
Действие исторического детектива «Грачи» разворачивается в послевоенном Ленинграде 1947 года. Капитан милиции Александр Ратников (Артём Ткаченко) расследует серию жестоких убийств. Главным подозреваемым становится технолог рыбхоза Павел Ведерников (Алексей Макаров), под этим именем скрывается нацистский преступник Гюнтер Зейлер — бывший заместитель начальника детского концлагеря «Грачи», одержимый поиском утраченной коллекции произведений искусства. Для Ратникова это дело становится глубоко личным. Он предполагает, что именно Зейлер может знать о судьбе его дочери, пропавшей в годы войны. В съемках было задействовано около 250 локаций, включая улицы Санкт-Петербурга, Выборга и Новой Ладоги. Это позволило с точностью воссоздать атмосферу города, еще не оправившегося от блокады.
26 апреля в 15:00, РЕН ТВ.
«Коммерсант», 18+
Режиссеры: Фёдор Кравчук и Никита Кравчук. В ролях: Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Никита Павленко, Хаски.
Криминальная драма на основе реальных событий 90-х со звездой «Комбинации» Елизаветой Базыкиной и Александром Петровым. Эта картина — дипломная работа одного из братьев Кравчуков, выпускников ВГИКа. Дебютный полный метр молодых режиссеров снят по автобиографическому бестселлеру Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». В центре сюжета — успешный банкир Андрей, который соблазняясь легким заработком становится участником мошеннической схемы. После нескольких лет тюрьмы он возвращается на свободу абсолютно другим человеком.
С 23 апреля в прокате.
«Ангелы Ладоги», 12+
Режиссер: Александр Котт. В ролях: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Евгений Сидихин.
Масштабная историческая драма Александра Котта на тему Великой Отечественной войны. В самую страшную первую зиму блокады Ленинграда, яхтсмены-буеристы на парусных судах обеспечивали «дорогу жизни» на Ладожском озере и оставались неуловимыми для вражеской авиации. Героям предстоит спасти детей сирот, которых не успели эвакуировать из детского дома. Лента сочетает в себе динамичный экшн, психологическую драму и точность в деталях — создатели опирались на архивные материалы Музея блокады Ленинграда. Фильм открыл 48-й Московский международный кинофестиваль.
С 23 апреля в прокате.
«Приключения желтого чемоданчика», 6+
Режиссер: Денис Гуляр. В ролях: Павел Прилучный, Людмила Артемьева, Олег Комаров, Александр Яцко, Никита Тарасов, Янина Студилина.
В новой экранизации повести Софьи Прокофьевой, несмотря на обилие отсылок к оригиналу 1970 года, упор сделан на зрелищность. Для современного зрителя на экране погони на катерах, прыжки с парашютом и мотогонки. Фильм посвящен памяти писательницы, которая ушла из жизни в мае 2025 года в возрасте 96 лет. Главный герой — мальчик Петя, который боится реального мира и общения с другими детьми. Родители приводят его к необычному доктору — он лечит конфетами для храбрости и порошками от страха. Но волшебный желтый чемоданчик со всеми «пилюлями» случайно попадает к чужим людям, что запускает череду приключений.
С 23 апреля в прокате.
Театр.
«Лебедь», 6+
Режиссер: Чжао Мин.
Гуанчжоуский театр привозит в Россию свой знаменитый спектакль «Лебедь». Балет на плечах — оригинальный китайский акробатический жанр. Спектакль рассказывает о юной Юй Мэн. По сюжету, героиня участвует в постановке «Лебединого озера», но на репетиции падает с высоты. Упорство, преодоление боли и мечта возвращают девушку на сцену, где ее ждет заслуженная награда.
24, 25 апреля, 19:00, 25, 26 апреля, 12:00, Большой театр.
«Ревизор с продолжением», 18+
Режиссер: Валерий Фокин. В ролях: Тихон Жизневский, Сергей Паршин, Александр Чевычелов, Степан Балакшин, Сергей Мардарь, Дмитрий Белов, Иван Ефремов.
Премьеру «Ревизора с продолжением», которую 27 февраля поклонники Александринского театра увидели в Санкт-Петербурге, покажут в Москве. В МХТ имени Чехова артисты труппы, которая приехала в столицу с гастролями, сыграют несколько спектаклей. Режиссёр Валерий Фокин не первый раз обращается к творчеству Гоголя. Первым его спектаклем на сцене «Александринки» в 2002 году тоже был «Ревизор». В новом масштабном, музыкальном спектакле почти водевильный юмор превратится в драматизм.
24, 25 апреля, 19:00. МХТ им. Чехова.
«Женитьба. Почти по Гоголю», 16+
Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Леонид Громов, Владимир Балдов, Кирилл Новышев, Елена Михеева, Елена Петрова, Ольга Смирнова.
Еще одно обращение к наследию Гоголя, теперь на сцене Губернского театра. История классика повторяется в наши дни. Женщины по-прежнему более решительны, а потенциальные женихи чересчур разборчивы. В спектакле Сергея Безрукова сильный и слабый пол меняются ролями. В битве за сердце Ивана Кузьмича сойдутся терапевт, повар и просто женщина с гибким характером.
29 апреля, 19:00, Московский Губернский театр, Малая сцена.
«Тщетная предосторожность», 16+
Хореограф-постановщик: Юлиана Малхасянц. В ролях: Дарья Канделаки, Эдгар Егиазарян, Михаил Евгенов, Марк Ганеев.
В честь своего 35-летия театр «Кремлёвский балет» представит премьеру «Тщетной предосторожности» на музыку Луи Герольда. Это один из старейших классических балетов, ровесник Великой французской революции. Его премьера состоялась 1 июля 1789 года в Бордо под названием «Балет о соломе, или От худа до добра всего лишь один шаг». Зрителей ждет изысканный классический танец, остроумные пластические репризы, полный забавных перипетий сюжет, зажигательная музыка и эффектная сценография.
23 апреля, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
Музеи.
«(НЕ)известный. Константин Горбатов», 0+
Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения яркого представителя русского импрессионизма Константина Горбатова. Она включила около 80 графических и живописных произведений мастера, а также инсталляции и мультимедиа — это позволяет воссоздать ключевые моменты жизненного и творческого пути художника. Посетители смогут пройти вместе с Горбатовым путь от его детства в Ставрополе Самарской губернии до последних лет в Берлине и узнать, как его забытое наследие обрело вторую жизнь.
С 29 апреля до 30 августа, музей «Новый Иерусалим».
«Князья Барятинские. Искусство для наследников», 12+
Выставка продолжает традицию проектов о знаменитых династиях коллекционеров. Экспозиция знакомит с князьями Барятинскими, чьё наследие долгое время оставалось в тени. Итогом многолетнего исследования стали десятки открытий, позволяющих восстановить историю семейного собрания и проследить развитие усадебной культуры России на протяжении двух столетий.
До 5 июля, Пушкинский музей.
Концерты.
Ocean Jet, 18+
Группа Ocean Jet, чья музыка сочетает электронное звучание с инди-рок мотивами, выступит с двумя большими концертами в Москве и Санкт-Петербурге. В программе — знакомые хиты и новые песни, включая трек «On Fire», вышедший в феврале. Эта композиция — об искре, перерастающей в пламя, притяжении двух людей, которое сильнее страха и расстояния и о том, как отпустить контроль ради настоящих чувств.
23 апреля, 20:00, Санкт-Петербург, «Космонавт»30 апреля, 20:00, Москва, «Урбан».
Фестивали и ярмарки.
Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту 2026», 12+
Событие посвящено песням о Великой Отечественной войне. Участники из разных стран встретятся в Москве, чтобы исполнить «Тёмную ночь», с которой когда-то и начался фестиваль, «Смуглянку» и «День Победы». Среди экспертов, которые будут оценивать конкурсантов, народный артист РСФСР Лев Лещенко, Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, заслуженный артист России Кай Метов. В концерте примут участие Александр Ф. Скляр, Юта, Александр Олешко, Аскар Абдразаков, Ярослав Сумишевский, Игорь Петренко, Анна Ковальчук.
28 апреля, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Арт Москва», 12+
Ярмарка современного, классического и ювелирного искусства в России отмечает свое 30-летие. Участие примут 180 галерей. Это больше 20 тысяч произведений: от шедевров русской живописи и уникальных ювелирных изделий до новейших форм — цифрового искусства, видео-арта, сайнс-арта и масштабных инсталляций. В программе ярмарки также конференции, дискуссии, лекции, презентации.
До 26 апреля, Гостиный двор.
12 новых выставок современного искусства в арт-пространстве «КУБ», 12+
В большом зале открывается групповая выставка цифрового искусства «Несводимость» от мультимедийной студии ЗАРЯ. В основе проекта — философия Павла Флоренского: видимое выражает невидимое, форма связана с глубиной, внешнее — лишь знак внутреннего. Это размышление о том, что остаётся за пределами вычислимого. Свои работы также представят — студия Stain, Мисак Самокатьян, Алексей Руденко, Надя Хухи, Анастасия Короткова, Арина Попова. Галерея Синтакс покажет новую выставку Оли Кройтер «Лучший ремонт кондиционеров». Автор ищет равновесие между настоящим и вымышленным, невыносимым и необходимым, реальным и возможным.
С 25 апреля по 24 мая в Арт-пространстве «КУБ».