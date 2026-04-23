Нам светит ревизор: «Грачи» на экране, Гоголь — на сцене

В новой экранизации повести Софьи Прокофьевой, несмотря на обилие отсылок к оригиналу 1970 года, упор сделан на зрелищность. Для современного зрителя на экране погони на катерах, прыжки с парашютом и мотогонки. Фильм посвящен памяти писательницы, которая ушла из жизни в мае 2025 года в возрасте 96 лет. Главный герой — мальчик Петя, который боится реального мира и общения с другими детьми. Родители приводят его к необычному доктору — он лечит конфетами для храбрости и порошками от страха. Но волшебный желтый чемоданчик со всеми «пилюлями» случайно попадает к чужим людям, что запускает череду приключений.