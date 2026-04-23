«Впечатления от посещения Освенцима помогли мне в работе над ролью»

Позже я прочитал книгу польской писательницы Кристины Живульской «Я пережила Освенцим». То есть к тому, что я увидел, добавилась еще историческая составляющая. Там описаны, конечно, страшные вещи. Например, есть записки жены начальника концлагеря — речь идет о семье Рудольфа Хесса, коменданта Освенцима. Она не знала, чем занимается ее муж. У них был большой, роскошный дом — рядом, в очень живописном месте. Ей нравилось там жить, хотя она периодически видела дым из труб, но не понимала, что происходит. И писала: «Мне так нравится жить в этом месте, что я даже хотела бы в нем и умереть». А в это время ее муж уничтожал тысячи людей, приносил в дом столовое серебро, дарил одежду, отобранную у тех, кого убивал. Так что, в каком-то смысле, я достаточно осведомлен об этих местах.