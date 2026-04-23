Борец Тюлюбаев надеется, что российским борцам вернут флаг в ближайшее время

ТИРАНА, 23 апреля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе Адлет Тюлюбаев надеется, что российские борцы в ближайшее время наконец смогут выступать под национальным флагом. Об этом он рассказал ТАСС.
Тюлюбаев в среду на чемпионате Европы в финальной схватке весовой категории до 82 кг проиграл представителю Азербайджана Гурбану Гурбанову.
«Сейчас, конечно, эмоции есть, но, думаю, чуть позже остыну и пойму, что это тоже медаль. Тем более в такое время, когда у нас нет флага и гимна. Вот что действительно тяжело. Когда стоишь на пьедестале и видишь, как другие команды идут с флагом, понимаешь, насколько это важно. Очень надеюсь, что в ближайшее время нам вернут флаг и гимн и мы его снова услышим», — подчеркнул борец.
Российские борцы греко-римского стиля завоевали на чемпионате Европы две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Чемпионат Европы завершится 26 апреля.