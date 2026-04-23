Британке пообещали миллион фунтов, но потом назвали выигрыш ошибкой

Жительница Великобритании Клэр Эйнсли выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов, но организаторы отказались выплачивать призовые деньги, сославшись на сбой в системе. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщило People.

После покупки билета женщине пришло письмо о победе в игре Jackpot Drop. Она перепроверила информацию и получила подтверждение, что миллион поступит в течение 72 часов. Однако через три дня выплаты не последовало. Когда Эйнсли попыталась вывести деньги самостоятельно, операцию отклонили.

Еще через два дня организаторы сообщили, что в системе произошел сбой, и на самом деле женщина ничего не выиграла.

— Я чувствую, что заслуживаю этих денег. Они сказали, что я могу их получить, так что это мои деньги, — заявила британка.

Юристы считают, что добиться выплаты вряд ли получится: в соглашении участников есть пункты, защищающие компанию от подобных исков, говорится в сообщении.

26 лет назад официантка Синтия Джей-Бреннан из Лас-Вегаса выиграла джекпот и стала обладательницей почти 35 миллионов долларов. «Вечерняя Москва» вспомнила другие впечатляющие случаи крупных выигрышей.