Народный календарь. Какие цветы нужно собирать в день Фомаиды, 26 апреля

26 апреля православные вспоминают мученицу Фомаиду Египетскую, которой молились о спасении от блудной страсти. Такой обычай сформировался из-за повествования о жизни Фомаиды и тех чудесах, которые совершались у ее гроба.
В этот день люди собирали в лесу медуницу, которую используют при заваривании чая и приготовлении салатов. В старину считалось, что этот цветок пчелы облетают за семь верст.
Согласно преданию, Бог попросил пчелу узнать, какие цветы дают много меда. Она облетела весь свет, и особенно ей понравились черемуха, дятлина и медуница. Пчела испугалась, что Господь отберет у нее эти цветы, если узнает о них. Она скрыла от Бога свое мнение, а он, разгневавшись, запретил всем пчелам собирать мед с этих трех цветков, поэтому они облетают медуницу стороной.
Собирать это растение ходила самая опытная хозяйка, а чтобы ее не заметил медведь, тулуп она надевала шерстью наружу. Также считалось, что в этот день особенно благоприятно срывать первые всходы щавеля и готовить щи.
Приметы погоды:
Кукушка кричит громко и протяжно — значит, приближаются теплые дни.
Если в день Фомаиды дуб распустился, то это к теплому лету, а если на нем осталось много желудей — к богатому урожаю и холодной зиме.
Если птицы в луже купаются, то впереди теплые дни.
На небе много звезд — год будет урожайным.
Дождь пошел — еще неделю лить будет.
Именины отмечают: Георгий, Марфа, Дмитрий.