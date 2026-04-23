Народный календарь. Какие цветы нужно собирать в день Фомаиды, 26 апреля

Согласно преданию, Бог попросил пчелу узнать, какие цветы дают много меда. Она облетела весь свет, и особенно ей понравились черемуха, дятлина и медуница. Пчела испугалась, что Господь отберет у нее эти цветы, если узнает о них. Она скрыла от Бога свое мнение, а он, разгневавшись, запретил всем пчелам собирать мед с этих трех цветков, поэтому они облетают медуницу стороной.