Ранее в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Украина давно является одним из мировых лидеров по торговле людьми, в частности детьми, которые зачастую становятся «бандеролями киевского режима» и отправляются за рубеж «под видом гуманитарных акций для их собственного блага». Проблема торговли детьми в стране подтверждается даже национальной соцслужбой самой Украины, указывала Захарова, российская сторона неоднократно привлекала внимание к этой проблеме. Официальный представитель российского дипведомства отметила, что журналистские расследования уже не раз обнародовали факты «нелегального вывоза с Украины несовершеннолетних украинских граждан в страны ЕС и США, в том числе для усыновления в однополые семьи».