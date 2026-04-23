Лубинец: эвакуированного в Италию ребенка с Украины передали в иностранную семью

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Суд в Италии передал на усыновление иностранцам эвакуированного с Украины ребенка несмотря на то, что его мать не лишена родительских прав. Это является нарушением действующего на Украине моратория на межгосударственное усыновление украинских детей, сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.
«Итальянский суд сломал межгосударственную систему по усыновлению, передав украинского ребенка в иностранную семью. Требуем возвращение ребенка и обжалование решения! На Украине действует мораторий на межгосударственное усыновление», — сообщил Лубинец.
Ребенок, гражданин Украины, был эвакуирован в Италию в 2022 году. Суд по делам несовершеннолетних города Лечче (регион Апулья) принял решение о его усыновлении иностранными гражданами. Отец ребенка числится пропавшим без вести, мать жива и не лишена родительских прав, также у ребенка есть сестры, которые уже вернулись на Украину. По словам Лубинца, это решение грубо нарушает международные стандарты защиты прав ребенка.
Омбудсмен отмечает, что этому решению итальянского суда предшествовали системные нарушения: отстранение украинских законных представителей, назначение иностранных опекунов, ограничение доступа украинских дипломатов к детям. Системные проблемы также фиксируют в Германии и Швейцарии.
Лубинец настаивает на том, чтобы усыновленный ребенок был возвращен матери на Украину. Он повторил, что усыновление украинских детей иностранцами недопустимо, а дети, которые были эвакуированы за границу, должны быть возвращены. Омбудсмен направил письмо к премьеру с целью безотлагательного принятия мер по воссоединению семьи и приобщению к этому случаю других государственных ведомств, в том числе МИД. Лубинец обратился и к представителям международных инстанций.
Ранее в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Украина давно является одним из мировых лидеров по торговле людьми, в частности детьми, которые зачастую становятся «бандеролями киевского режима» и отправляются за рубеж «под видом гуманитарных акций для их собственного блага». Проблема торговли детьми в стране подтверждается даже национальной соцслужбой самой Украины, указывала Захарова, российская сторона неоднократно привлекала внимание к этой проблеме. Официальный представитель российского дипведомства отметила, что журналистские расследования уже не раз обнародовали факты «нелегального вывоза с Украины несовершеннолетних украинских граждан в страны ЕС и США, в том числе для усыновления в однополые семьи».