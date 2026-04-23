Профессор Миршаймер предупредил США о победе Ирана

В случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке победу одержит Иран, заявил профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер.
Он уточнил, что США следует завершить конфликт.
«Здесь просто нет военного варианта. Если двигаться вверх по лестнице эскалации, то победу одержат иранцы, а не американцы. Таким образом, военного варианта просто не существует», — сказал Миршаймер.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.
Миршаймер отметил, что, по его мнению, мировая экономика находится «на грани краха».
«Израильтяне понимают: мы проиграли войну. Мы — это США и Израиль. Мы потерпели неудачу по всем пунктам. Иранцы победили. С израильской точки зрения, это катастрофическая ситуация, потому что израильтяне рассматривают Иран как угрозу своему существованию», — заявил он.
Напомним, Соединённые Штаты заявили о продлении режима прекращения огня. Иран не принял решения о возобновлении переговоров.
Ранее сообщалось, что Иран отказался от нового раунда переговоров с США из-за условий Соединённых Штатов.