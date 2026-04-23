В Мьянме военный режим запретил продажу средств женской гигиены

Правозащитники обратились в ООН из-за запрета гигиенических средств в Мьянме.

Источник: Комсомольская правда

В Мьянме военный режим ввел запрет на продажу средств женской гигиены. Об этом сообщает правозащитная организация Sisters2Sisters.

По данным активистов, ограничения объясняются тем, что такие товары якобы могут использоваться повстанческими группами для перевязки ран. С августа прекращена их перевозка через ключевой мост между регионами Сагайн и Мандалай.

На фоне запрета цены на черном рынке выросли примерно в три раза и теперь превышают средний дневной заработок. Правозащитники расценивают такие меры как нарушение прав человека и обратились в Организацию Объединенных Наций.

Ранее в столице Афганистана началось массовое закрытие женских салонов красоты. В рамках ужесточения ограничений для женщин приостановлена работа сотен таких заведений. До введения запрета в салонах красоты работали около 60 тысяч женщин, для многих это была единственная возможность содержать семьи.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше