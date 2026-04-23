В Красноярске пройдет форум «Государство для людей»

КРАСНОЯРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Участие в работе первого всероссийского форума «Государство для людей», который пройдет в Красноярске с 23 по 25 апреля, примут более 1,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Форум соберет более 1,5 тыс. участников — представители федеральных и региональных органов субъектов РФ, территориальных представительств федеральных органов, представители многофункциональных центров (МФЦ) из регионов страны, предприниматели, IT-специалисты, студенты», — сообщил собеседник агентства.
Мероприятие посвящено развитию системы государственного управления, ориентированной на потребности граждан и бизнеса. В рамках форума отдельное внимание будет уделено выработке стратегии развития федерального проекта «Государство для людей», который реализуется с 2021 года и является частью инициатив по социально-экономическому развитию России.
В рамках форума состоится вручение федеральной премии «Лидер клиентоцентричности». «Впервые будет проведен конкурсный отбор лучших региональных практик, направленных на повышение качества государственных услуг. Премия позволит определить наиболее эффективные управленческие решения и обеспечить их распространение в других регионах», — говорится на сайте форума.
Партнеры форума — правительство Красноярского края, Президентская академия, Аналитический центр при правительстве РФ, Корпорация развития Енисейской Сибири. ТАСС — генеральный информационный партнер форума.