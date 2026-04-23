Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фомин надеется, что Захарян завершит черную полосу в «Реал Сосьедад»

Захарян после перехода из «Динамо» в «Реал Сосьедад» пропустил более 250 дней из-за разных травм.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» рады за первый трофей воспитанника клуба Арсена Захаряна с «Реал Сосьедад» и надеются, что у него пройдет черная полоса. Об этом ТАСС рассказал капитан и полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

В субботу «Реал Сосьедад» обыграл мадридский «Атлетико» в финале Кубка Испании (2:2, 4:3 по пенальти). Захарян не принял участия в игре из-за болезни, всего он провел четыре матча в этом турнире, забив один мяч.

«Если честно, я не писал, но пацаны поздравляли его, мы за него рады. Он выиграл Кубок Испании, участвовал в матчах, в финале вот так сложилось. А так, молодец, надеюсь, что у него пройдет черная полоса и будет белая, потому что я с ним тренировался, играл, это талантливый футболист. Я надеюсь, что у него все все будет хорошо», — сказал Фомин.

Захарян после перехода из «Динамо» в «Реал Сосьедад» пропустил более 250 дней из-за разных травм.