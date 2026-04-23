Календарь на 23 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Еще один языковой праздник учрежден ООН в том же 2010 году. Дата приурочена ко дню смерти испанского писателя, драматурга и поэта Мигеля де Сервантеса, подарившего миру бессмертный роман «Дон Кихот». На испанском сегодня говорят более 600 миллионов человек, что выводит его на четвертое место в мире по популярности после английского, китайского и хинди. К празднику приурочены лекции, выставки, поэтические вечера и театральные постановки, раскрывающие богатство культур Испании и Латинской Америки.