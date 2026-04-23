The Beatles снова вместе: Пол Маккартни записал дуэт с Ринго Старром для нового альбома

Ранее KP.RU сообщал, что на 85-м году жизни скончался Лен Гарри, участник группы The Quarrymen, с которой началась история The Beatles. В ранние годы он выступал вместе с Маккартни в начале их музыкального пути. Незадолго до смерти у музыканта была диагностирована пневмония.