The Beatles снова вместе: Пол Маккартни записал дуэт с Ринго Старром для нового альбома

В новом альбоме Пола Маккартни появится песня с Ринго Старром.

Источник: Комсомольская правда

Новый сольный альбом британского музыканта Пола Маккартни будет включать дуэт с его бывшим коллегой по The Beatles Ринго Старром. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Песня под названием «Home to Us» («Дом для нас») посвящена воспоминаниям музыкантов о детстве в Ливерпуле. В записи приняли участие Крисси Хайнд из группы The Pretenders и Шарлин Спитери из коллектива Texas.

В марте Маккартни анонсировал свой 18-й сольный альбом «The Boys of Dungeon Lane» («Ребята с Данджен-лейн»). Его релиз запланирован на 29 мая. В пластинку войдут 14 композиций.

Ранее KP.RU сообщал, что на 85-м году жизни скончался Лен Гарри, участник группы The Quarrymen, с которой началась история The Beatles. В ранние годы он выступал вместе с Маккартни в начале их музыкального пути. Незадолго до смерти у музыканта была диагностирована пневмония.