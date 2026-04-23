Борцы греко-римского стиля из РФ завоевали медальный зачёт на чемпионате Европы

Ранее российские дзюдоисты завершили выступление на чемпионате Европы в Тбилиси. Команда заняла третье место в медальном зачёте. Спортсмены привезли домой семь наград — две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. Золото завоевали Мурад Чопанов в категории до 66 кг и Тимур Арбузов в категории до 81 кг. Серебро досталось Сабине Гилязовой в весе до 48 кг. Первое место в зачёте заняла сборная Грузии. Хозяева турнира выиграли четыре золота, два серебра и одну бронзу.