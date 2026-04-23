Наставник ФК «Пари НН» Алексей Шпилевский: «Одна злость на всё и всех»

После поражения в Оренбурге (1:2) ФК «Пари НН» опустился на 15-е место. За четыре тура до финиша высок риск, что из зоны вылета можно уже и не выбраться.
Главный тренер «парижан» Алексей Шпилевский после матча, понятно, выглядел сильно расстроенным. Его подопечные выигрывали после первого тайма 1:0, но в концовке пропустили два мяча после розыгрышей угловых.
— Трудно говорить после того, что сейчас мы увидели и то, что случилось. Так отдать матч из рук — тут нечего добавить. Сейчас на эмоциях… Разочарование, не более.
— Чего не хватило вашей команде, чтобы одержать победу или хотя бы сохранить ничью?
— Концентрации, фокуса, злости. И в решающих моментах быть наготове. Что «Оренбург» и сделал на двух «стандартах». Так нельзя действовать. Это самая лёгкая фаза, откуда можно забить голы. Очень обидно… Сплошная злость на всё и всех. Так нельзя было этот матч проигрывать.
26 апреля «Пари НН» на своём поле сыграет с московским «Спартаком».
