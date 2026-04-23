Комплекс пирамид Теотиуакан в Мексике возобновил работу

Доступ к Пирамиде Луны, с которой 20 апреля был открыт огонь по туристам, остается закрытым для публики до дальнейшего уведомления.

МЕХИКО, 23 апреля. /ТАСС/. Археологическая зона Теотиуакан в Мексике и ее музеи вновь открылись для посетителей после произошедшего 20 апреля инцидента со стрельбой. Об этом сообщил Национальный институт антропологии и истории Мексики.

«Объект исторического наследия будет работать в свои обычные часы, с 8:00 до 17:00, с усиленным протоколом безопасности, в координации с Национальной гвардией и властями трех уровней правительства», — отмечается в заявлении ведомства.

При этом доступ к Пирамиде Луны, с которой нападавшим был открыт огонь по туристам, остается закрытым для публики до дальнейшего уведомления.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше