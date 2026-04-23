«Хезболла» провела операции против ВС Израиля в ответ на удары по Ливану

Речь идёт о четырёх операциях. В отчёте «Хезболлы» сказало, что ликвидированы четыре разведывательных беспилотных летательных аппарата.
«Бойцы исламского сопротивления ликвидировали четыре разведывательных беспилотника вражеской армии Израиля в небе над поселением Мансури», — говорится в сообщении.
Кроме того, нанесены удары по местам скопления живой силы армии Израиля в поселениях Кантара и Байада. В Кантаре дрон-камикадзе атаковал автомобиль с офицерами ЦАХАЛ.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Ливан и Израиль достигли договорённости о прекращении огня.
По данным Axios, США и Ливан обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой приостановить удары по движению «Хезболла» до начала прямых переговоров между сторонами.