«Хезболла» провела операции против ВС Израиля в ответ на удары по Ливану

Движение «Хезболла» провело боевые операции против ЦАХАЛ в ответ на нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Речь идёт о четырёх операциях. В отчёте «Хезболлы» сказало, что ликвидированы четыре разведывательных беспилотных летательных аппарата.

«Бойцы исламского сопротивления ликвидировали четыре разведывательных беспилотника вражеской армии Израиля в небе над поселением Мансури», — говорится в сообщении.

Кроме того, нанесены удары по местам скопления живой силы армии Израиля в поселениях Кантара и Байада. В Кантаре дрон-камикадзе атаковал автомобиль с офицерами ЦАХАЛ.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Ливан и Израиль достигли договорённости о прекращении огня.

По данным Axios, США и Ливан обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой приостановить удары по движению «Хезболла» до начала прямых переговоров между сторонами.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше