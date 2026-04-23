Эксперты: промыть клубнику одной водой недостаточно

Употребление немытой клубники может привести к серьезным пищевым отравлениям и другим заболеваниям, предупреждают эксперты санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана. Специалист Дильшод Ахроров рассказал РИА Новости, что простое промывание ягод водой недостаточно для обеспечения их безопасности.
С началом сезона клубники в Узбекистане, который начинается в середине апреля, на рынках Ташкента уже появились первые ягоды. Цены варьируются от 70 до 350 тысяч сумов (примерно от 440 до 2200 рублей) за килограмм, что делает клубнику популярным продуктом среди местных жителей. Однако, по словам Ахророва, употребление немытой клубники может привести не только к пищевым отравлениям, но и к кишечным инфекциям, аллергическим реакциям и заражению паразитами.
Специалист рекомендует, чтобы минимизировать риски, после ополаскивания клубники водой ягоды следует замочить в растворе уксуса или соды (одна столовая ложка на литр воды) на 10−15 минут, а затем снова промыть под проточной водой. Это поможет удалить загрязнения, которые не смываются обычной водой.
Ахроров также отметил, что во время выращивания и транспортировки клубника контактирует с пестицидами, удобрениями и микроорганизмами. Из-за своей мягкой и пористой структуры ягода легко накапливает загрязнения, что делает ее потенциально опасной для здоровья.
В связи с началом сезона клубники, специалисты призывают потребителей соблюдать меры предосторожности и правильно обрабатывать ягоды перед употреблением. Правильная очистка клубники поможет избежать неприятных последствий и сохранить здоровье.
Ранее сообщалось о ТОП-10 паразитов, которые объявят войну вашему огороду этой весной.