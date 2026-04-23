В Москве начали подготовку к параду Победы на Красной площади

В Москве на Красной площади началась установка трибун и монтаж праздничных декораций для гостей парада Победы. Об этом стало известно 22 апреля.
В связи с подготовительными работами доступ на Красную площадь временно ограничен. Генеральная репетиция парада Победы запланирована на 7 мая.
Напомним, что Москва готова принять зарубежных гостей на празднование 9 Мая. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, ряд иностранных политиков уже выразили желание принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
В этот день президент России Владимир Путин проведет личные встречи с зарубежными политиками. Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Москву 9 мая для участия в торжествах.