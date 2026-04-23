Самолет в США врезался в ЛЭП и рухнул на землю, пилот в критическом состоянии

В Лос-Анджелесе одномоторный самолет Cessna, арендованный 70-летним пилотом, врезался в линии электропередачи (ЛЭП) и потерпел крушение. Инцидент попал на видео. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает The New York Post.
Мужчина выполнял фигуры высшего пилотажа над аэропортом Уайтман, но через 10 минут после взлета направил судно в сторону аэродрома и задел столбы ЛЭП. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как самолет выбивает вспышку, переворачивается и падает. Пилота придавило обломками.
— Половина его тела была раздавлена, — рассказал очевидец, оказавший помощь пострадавшему.
Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии. В результате аварии в некоторых районах отключилось электричество, которое восстановили 21 апреля, говорится в сообщении.
