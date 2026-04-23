23 апреля в календаре: Всемирный день книги и авторского права и день велосипедиста

Какой сегодня праздник.
День велосипедиста в России День свиданий под луной Международный день ковыряния в носу День кактусовода Всемирный день книги и авторского права Всемирный день настольного тенниса День «Воспользуйся шансом» Международный день манула Международный день английского языка Международный день создателя Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях День «Невероятного астронавта» День испанского языка в ООН Всемирный день лабораторий День работников пресс-служб уголовно-исполнительной системы РФ Международный день «запятнанных пикселями техно-ничтожеств» День осведомлённости о прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазии День памяти святого мученика Терентия и его дружины День памяти святой пророчицы Олдамы День памяти священномученика Григория V, патриарха Константинопольского.
Именины.
Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.
Терентий Маревный.
В этот день православные отмечают память 33 мучеников, в числе которых Терентий, Помпий, Африкан и другие. Они пострадали за веру в 3 веке.
На Руси считали, что солнце в этот день должно показываться в мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать. В разгаре было весеннее бездорожье, повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кругом грязь — ни проехать, ни пройти».
События.
1618 год — врач Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека.
1722 год — Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных.
1797 год — Павел I провозгласил Указ об ограничении барщины.
1911 год — в Санкт-Петербурге открылась первая в России Международная воздухоплавательная выставка.
1934 год — учреждено почетное звание Герой Советского Союза.
1945 год — началась Берлинская наступательная операция советских войск.
1951 год — создан Олимпийский комитет СССР.
1964 год — основана Всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия».
1965 год — выведен на орбиту первый советский спутник связи «Молния-1».
1982 год — представлен первый домашний компьютер ZX Spectrum.
2004 год — на звонницу Троице-Сергиевой Лавры поднят новый «Царь-колокол».
2007 год — во многих странах мира, по инициативе ООН, началась глобальная неделя безопасности дорожного движения.
2018 год — в Армении премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку.
2022 год — в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе в штате Имо в Нигерии погибло более 100 человек.
В этот день родились.
Уильям Шекспир (1564 — 1616 г.), английский драматург и поэт.
Уильям Тернер (1775 — 1851 г.), британский живописец, мастер романтического пейзажа.
Джеймс Бьюкенен (1791 — 1868 г.), 15-й президент США (1857−1861), государственный и политический деятель.
Мария Тальони (1804 — 1884 г.), итальянская балерина, центральная фигура в балете эпохи романтизма.
Макс Планк (1858 — 1947 г.), немецкий физик, основатель квантовой теории, Нобелевский лауреат.
Сергей Прокофьев (1891 — 1953 г.), русский композитор, пианист и дирижер.
Мате Залка (1896 — 1937 г.), венгерский писатель и революционер.
Хальдоур Кильян Лакснесс (1902 — 1998 г.), исландский писатель, поэт и драматург, переводчик, Нобелевский лауреат.
Морис Дрюон (1918 — 2009 г.), французский писатель и государственный деятель.
Глеб Скороходов (1930 — 2012 г.), советский и российский писатель, телеведущий, Заслуженный деятель искусств России.
Лев Прыгунов (1939 г.), советский и российский актер театра и кино, художник, Народный артист России.
Урмас Отт (1955 — 2008 гг.), советский и эстонский тележурналист.
Павел Смеян (1957 — 2009 гг), советский и российский музыкант, певец, композитор, актёр театра и кино.
Свен Крамер (1986 г.), нидерландский конькобежец, 4-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.
Джиджи Хадид (1995 г.), американская супермодель палестинского происхождения.
Народные приметы.
Если солнце в туманной дымке — будет в этом году хороший урожай хлеба. Молодые паучки появились — теплые деньки скоро настанут. Если старые пауки сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки. Коли на Руфу будет тёплый вечер и тихая ночь — к жаркому сухому лету. Появление первых молодых паучков предвещает теплую погоду. Когда паук сидит в углу, завернувшись в свою паутину, то нужно еще ждать ночных заморозков. Высокое атмосферное давление быстро падает, ветер меняет направление с юго-западного на северо-западное — дождь возможен не ранее чем через 2 дня. После марева будут бури. Солнце ясное — пора поле озимое перепахивать и яровыми засевать. Когда лещина украсится пушистыми сережками, тогда и земля больше промерзать не будет. Если утром напротив Солнца стоит туман — непременно дождь пойдет. Считалось что, если правая нога увязнет в грязи раньше левой, человеку будет сопутствовать удача, если наоборот — то к добру.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
