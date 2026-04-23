23 апреля в календаре: Всемирный день книги и авторского права и день велосипедиста

Если солнце в туманной дымке — будет в этом году хороший урожай хлеба. Молодые паучки появились — теплые деньки скоро настанут. Если старые пауки сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки. Коли на Руфу будет тёплый вечер и тихая ночь — к жаркому сухому лету. Появление первых молодых паучков предвещает теплую погоду. Когда паук сидит в углу, завернувшись в свою паутину, то нужно еще ждать ночных заморозков. Высокое атмосферное давление быстро падает, ветер меняет направление с юго-западного на северо-западное — дождь возможен не ранее чем через 2 дня. После марева будут бури. Солнце ясное — пора поле озимое перепахивать и яровыми засевать. Когда лещина украсится пушистыми сережками, тогда и земля больше промерзать не будет. Если утром напротив Солнца стоит туман — непременно дождь пойдет. Считалось что, если правая нога увязнет в грязи раньше левой, человеку будет сопутствовать удача, если наоборот — то к добру.