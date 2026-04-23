CENTCOM: США перехватили 29 судов в рамках блокады Ормузского пролива

Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило о действиях по обеспечению блокады в районе Ормузского пролива. По данным американской стороны, в рамках этих мер были остановлены и перенаправлены десятки судов.
Отмечается, что 29 кораблям было предписано изменить курс или вернуться в порты, что стало частью усилий по контролю над судоходством в этом стратегически важном регионе.
При этом представители командования отвергли утверждения о том, что некоторым коммерческим судам удалось беспрепятственно пройти через зону ограничений, подчеркнув, что блокада действует эффективно.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возможное немедленное открытие Ормузского пролива может осложнить перспективы договорённостей с Ираном.