WSJ: в США дом из фильма «Лицо со шрамом» продают за $237 млн

В особняке сохранились оригинальные мраморные полы, потолки высотой 7,3 м и стеклянный лифт, которые можно увидеть в фильме.

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Дом из зимней резиденции экс-президента США Ричарда Никсона в Майами, штат Флорида, который также использовался во время съемок фильма «Лицо со шрамом» (Scarface, 1983), выставлен на продажу за $237 млн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на владельца дома Джона Девани.

По словам американского инвестора Девани, он купил этот дом с вертолетной площадкой и прилегающие к нему земельные участки общей площадью более 9,6 тыс. кв. м в 2003 году за $30 млн.

Особняк был использован в съемках «Лица со шрамом» как владения наркобарона Фрэнка Лопеса. Девани добавил, что в доме сохранились оригинальные мраморные полы, потолки высотой 7,3 м и стеклянный лифт, которые можно увидеть в фильме.

Отмечается, что сам дом был построен американским пилотом Роберто Стридингером в 1981 году, после переезда из резиденции Никсона. Затем правительство штата конфисковало территорию, так как Стридингер был осужден за контрабанду кокаина.

