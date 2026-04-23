WSJ: в США дом из фильма «Лицо со шрамом» продают за $237 млн

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Дом из зимней резиденции экс-президента США Ричарда Никсона в Майами, штат Флорида, который также использовался во время съемок фильма «Лицо со шрамом» (Scarface, 1983), выставлен на продажу за $237 млн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на владельца дома Джона Девани.