Контрразведчик Селивановский помог исправить кадровую ошибку Сталина

Военный контрразведчик рассказывал, что было дальше. «Меня вызвали в Москву, и Берия долго меня ругал, заявляя при этом, что я “сую нос куда не следует”, что “назначение командующих фронтами — это прерогатива Верховного командования”, а не меня — особиста. Потом, по указанию Сталина, на Сталинградский фронт приезжал Абакумов (начальник советской военной контрразведки — ред.) и проверял, насколько я прав в своих доводах. Честно говоря, я сильно рисковал, и, будь что не так, не сносить бы мне головы… Но данные мои, видно, подтвердились, и вскоре Гордов под благовидным предлогом от командования фронтом был отстранен», — вспоминал Селивановский.