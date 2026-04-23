Минздрав утвердил новые правила освидетельствования на ВИЧ

Результаты теста на ВИЧ теперь будут выдавать за 10 дней.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав утвердил новые правила проведения медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию. Об этом говорится в приказе ведомства.

Согласно новым нормам, врачи-консультанты обязаны пройти дополнительное повышение квалификации по вопросам работы с пациентами с ВИЧ общей продолжительностью не менее 72 часов.

Документ предусматривает установление максимального срока выдачи справки с результатами обследования. Она должна предоставляться пациенту не позднее 10 дней с момента обращения в медицинское учреждение.

Ранее KP.RU сообщал, что в России завершились испытания вакцин «КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2». В ходе исследований было установлено, что препараты эффективно подавляют репликацию ВИЧ у подопытных животных. Ученые планируют одновременно начать клинические испытания обеих вакцин.