Минздрав утвердил новые правила освидетельствования на ВИЧ

Минздрав утвердил новые правила проведения медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию. Об этом говорится в приказе ведомства.
Согласно новым нормам, врачи-консультанты обязаны пройти дополнительное повышение квалификации по вопросам работы с пациентами с ВИЧ общей продолжительностью не менее 72 часов.
Документ предусматривает установление максимального срока выдачи справки с результатами обследования. Она должна предоставляться пациенту не позднее 10 дней с момента обращения в медицинское учреждение.
