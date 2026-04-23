1 мая 2026: как отдыхаем, история и традиции Праздника Весны и Труда, мероприятия в Москве и погода

В Италии 1 мая является государственным праздником. На улицах крупных городов профсоюзы организуют мирные шествия, заканчивающиеся выступлениями музыкантов под открытым небом. Но это также и романтический праздник. Существует поверье, в котором говорится, что оставленная молодым человеком в этот день зелёная ветвь у дверей девушки означает предложение. Если возлюбленная заберёт ветвь — она согласна выйти замуж, если оставит на крыльце — это означает отказ. Также итальянцы в этот день украшают майское дерево. Наряжают его конфетами, лентами и празднуют возле него 1 Мая.