Не добрал 10−15 кг: Сумоист Чайка признался, почему пропускал чемпионаты мира

Призёр мирового первенства по сумо Владимир Чайка рассказал, что в его карьере была неожиданная проблема — нехватка веса. По словам спортсмена, именно из-за этого он пропустил почти все чемпионаты мира.

Чайка объяснил, что многие зрители ошибочно думают, будто сумоисты только и делают, что боятся похудеть. В его случае всё было наоборот: для выступления на мировом уровне ему не хватало массы.

Он уточнил, что минимальная весовая категория на чемпионатах мира составляла 85 килограммов. Ему же, по собственным словам, постоянно недоставало примерно 10−15 килограммов.

Спортсмен добавил, что в спортивном сумо питание строится без крайностей. Так что вопрос для него стоял не в том, как сдерживать вес, а в том, как его набирать, чтобы вообще попадать на крупнейшие старты.

Для большинства россиян сумо до сих пор остаётся чем-то далёким и почти декоративным: Япония, ритуалы, соль, маваси, огромные тела и схватки, которые заканчиваются за секунды. Но за этим внешним образом скрывается один из самых жёстких, техничных и честных видов спорта, где любая ошибка стоит поражения, а массивность тела ничего не значит без пластики, реакции и хладнокровия. Подробнее — в материале Life.ru.

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.