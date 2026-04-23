В Минфине США хотят продолжить искать методы давления на Россию

Соединенный Штаты продолжат оказывать давление на Россию. В частности, речь идет про санкции в отношении Москвы. Соответствующее заявление сделал помощник министра финансов США Джонатан Берк в ходе дачи показаний в комитете по финансам палаты представителей США.
Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает санкционное давление, а также ищет новые способы для его применения.
«Мы продолжаем применять наши санкции (по отношению к РФ, — прим. ред). Мы продолжаем выявлять новые способы их применения», — сообщил Берк.
Также, по его словам, США реализуют совместную работу с международными партнерами по поиску уязвимостей в санкционном режиме. Это, якобы, позволит Вашингтону усилить эффективность ограничения финансовой активности Москвы.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин отметил незаконность введенных против Москвы санкций, так как они не были подтверждены в ООН. Президент подчеркнул, что России удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на наложенные на государство ограничения.