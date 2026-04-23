В Ливане погибла журналистка Амаль Халил после удара Израиля

Тело ливанской журналистки Амаль Халил обнаружено под завалами после израильского удара. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из Ливана.
По данным агентства, журналистка находилась в доме на юге Ливана. Он подвергся нескольким атакам. Сначала был уничтожен ее автомобиль, после чего разрушено само здание.
Спасатели извлекли тело женщины Халил из-под обломков и доставили его в больницу. Издание уточняет, что к моменту прибытия в медицинское учреждение журналистка уже была мертва.
Ранее KP.RU сообщал, что в Ливане от удара израильского беспилотника погибли два журналиста. Жертвами стали корреспондент ливанского телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и сотрудник телеканала Al-Manar Али Шаэйб. Канал назвал произошедшее «подлым израильским ударом».