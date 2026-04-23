В Ливане погибла журналистка Амаль Халил после удара Израиля

Спасатели нашли под завалами тело ливанкой журналистки после израильского удара.

Источник: Комсомольская правда

Тело ливанской журналистки Амаль Халил обнаружено под завалами после израильского удара. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из Ливана.

По данным агентства, журналистка находилась в доме на юге Ливана. Он подвергся нескольким атакам. Сначала был уничтожен ее автомобиль, после чего разрушено само здание.

Спасатели извлекли тело женщины Халил из-под обломков и доставили его в больницу. Издание уточняет, что к моменту прибытия в медицинское учреждение журналистка уже была мертва.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ливане от удара израильского беспилотника погибли два журналиста. Жертвами стали корреспондент ливанского телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и сотрудник телеканала Al-Manar Али Шаэйб. Канал назвал произошедшее «подлым израильским ударом».