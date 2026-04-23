Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мема: новый пакет санкций ЕС против РФ ударит по Украине

Новый пакет санкций ЕС против Российской Федерации нанесёт удар по Украине, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Источник: Аргументы и факты

Новый пакет санкций ЕС против Российской Федерации нанесёт удар по Украине, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он уточнил, что речь идёт о 20-м пакете антироссийских санкций.

«Европейские депутаты, хлопающие в ладоши по поводу 20-го пакета санкций против России, на самом деле хлопают в ладоши за ещё большее опустошение Украины. Европа не имеет никакого морального права вводить санкции, она работает на продолжение конфликта. Это аморально и чистейший абсурд», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Мема отметил, что «политика двойных стандартов», которую осуществляет ЕС, оказала негативное влияние на доверие к европейской «демократии». Кроме того, она «постепенно загоняет ЕС в международную изоляцию».

Напомним, ЕС готовится утвердить кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро, который не получалось согласовать из-за позиции Венгрии.

По данным Reuters, послы стран Евросоюза одобрили выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, а также согласовали новый пакет санкций против Российской Федерации.

Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

