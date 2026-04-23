Мошенники с помощью ИИ обманывают россиян на сайтах знакомств

Чтобы не попасться на уловки, эксперты советуют просить видеозвонок в реальном времени и незнакомое действие (например, провести рукой перед лицом). Если картинка искажается — это дипфейк. Подозрительная настойчивость, быстрый переход к финансовым темам или просьбы о помощи — повод прекратить общение и пожаловаться. Также стоит установить защитное решение с функцией блокировки фишинговых ссылок.