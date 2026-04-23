Мошенники с помощью ИИ обманывают россиян на сайтах знакомств

Эксперты предупредили, что мошенники всё чаще используют искусственный интеллект на сайтах знакомств для обмана россиян. Особенно уязвимы люди после развода или утраты, а также те, кто долго одинок, рассказали «Известия».
Сайты знакомств привлекают аферистов высоким уровнем доверия между участниками. Люди эмоционально вовлечены и открыты к общению, что позволяет выстраивать длительные сценарии с манипуляциями. Кроме того, на таких площадках много персональных данных, которые можно использовать для шантажа или дальнейших атак, пояснил эксперт Андрей Горячев.
Нейросети генерируют реалистичные изображения несуществующих людей для фейковых профилей. Чат-боты на базе больших языковых моделей способны одновременно общаться с сотнями людей, проявляя эмпатию и подстраиваясь под стиль письма жертв. Отдельный сценарий — аудио- и видеодипфейки для имитации живого диалога.
Чтобы не попасться на уловки, эксперты советуют просить видеозвонок в реальном времени и незнакомое действие (например, провести рукой перед лицом). Если картинка искажается — это дипфейк. Подозрительная настойчивость, быстрый переход к финансовым темам или просьбы о помощи — повод прекратить общение и пожаловаться. Также стоит установить защитное решение с функцией блокировки фишинговых ссылок.
