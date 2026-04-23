Эксперт рассказала о последствиях просрочки налоговой декларации

Налогоплательщикам России необходимо подать декларации по форме 3-НДФЛ до 30 апреля 2026 года, чтобы отчитаться о доходах за 2025 год, с которых не был удержан налог. За нарушение сроков предусмотрены штрафы. Об этом сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии, кандидат экономических наук, доцент Екатерина Медякова.

— За несдачу декларации — пять процентов от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30 процентов и не менее 1000 рублей. Если налог не уплачен или занижен, дополнительно начисляется штраф в размере 20 процентов от суммы недоимки, — пояснила Медякова.

За каждый день просрочки также начисляются пени исходя из ключевой ставки ЦБ. Блокировка счетов за несданную декларацию обычным гражданам не грозит — такая мера применяется в основном к ИП и юрлицам. Однако налоговая может провести проверку на основе имеющихся данных, даже без декларации, передает РИА Новости.

Силовики накрыли крупнейшую площадку «бумажного» НДС. Преступники создали сеть из почти пяти тысяч фирм-однодневок, которые помогали бизнесменам незаконно занижать налоги. Из-за этого государство потеряло более триллиона рублей. Руководителем нескольких компаний-пустышек числился некий Номинал Номиналович. «Вечерняя Москва» разобралась, как работала преступная схема и что грозит ее организаторам.