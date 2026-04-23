Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Роскосмос» и ТОГУ будут следить за состоянием лесов в ДФО

Госкорпорация предоставит вузу телекоммуникационное оборудование

Источник: Хабаровский край сегодня

«Роскосмос» предоставит Тихоокеанскому государственному университету спутниковое оборудование для мониторинга состояния труднодоступных и таёжных территорий. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это позволит вузу реализовать проект по наблюдению за труднодоступными территориями и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

ТОГУ и входящая в госкорпорацию «Роскосмос» компания «Спутниковая система “Гонец”» заключили соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому вуз более эффективно будет реализовывать проект «Природосберегающие автономные системы и технологии».

«Роскосмос» предоставит ТОГУ телекоммуникационное оборудование для передачи сигнала на удалённых территориях — как на земле, так и на беспилотных аппаратах с использованием спутниковой системы связи. Оборудование поможет ученым вуза следить за обстановкой в труднодоступной местности, включая тайгу, а также оперативно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций в зонах с ограниченной связью.

— Система поможет взять под контроль все леса в ДФО: отслеживать вырубки лесов черными лесорубами, пожары, наводнения, засухи, — пояснили в ТОГУ.