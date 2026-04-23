«Роскосмос» и ТОГУ будут следить за состоянием лесов в ДФО

«Роскосмос» предоставит Тихоокеанскому государственному университету спутниковое оборудование для мониторинга состояния труднодоступных и таёжных территорий. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это позволит вузу реализовать проект по наблюдению за труднодоступными территориями и предотвращению чрезвычайных ситуаций.
ТОГУ и входящая в госкорпорацию «Роскосмос» компания «Спутниковая система “Гонец”» заключили соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому вуз более эффективно будет реализовывать проект «Природосберегающие автономные системы и технологии».
«Роскосмос» предоставит ТОГУ телекоммуникационное оборудование для передачи сигнала на удалённых территориях — как на земле, так и на беспилотных аппаратах с использованием спутниковой системы связи. Оборудование поможет ученым вуза следить за обстановкой в труднодоступной местности, включая тайгу, а также оперативно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций в зонах с ограниченной связью.
— Система поможет взять под контроль все леса в ДФО: отслеживать вырубки лесов черными лесорубами, пожары, наводнения, засухи, — пояснили в ТОГУ.