Одна ошибка — и всё: Сумоист Чайка раскрыл самое жесткое правило сумо

Призёр мирового первенства Владимир Чайка назвал самое беспощадное правило в сумо. По его словам, главная жесткость этого спорта в том, что любая ошибка сразу оборачивается поражением.

Источник: Life.ru

Борец объяснил, что схватка заканчивается в ту же секунду, если спортсмен коснулся татами любой частью тела, кроме стопы. Шанса исправиться или отыграть момент уже не будет.

Чайка отметил, что в условиях постоянного давления соперника и собственных атакующих действий это становится серьёзным испытанием. В таком формате цена даже малейшей неточности слишком высока.

По его словам, именно эта особенность делает сумо не только силовым, но и предельно нервным видом спорта. Здесь всё может решиться за долю секунды.

Одна из главных иллюзий вокруг сумо — что это спорт про массу, а не про качество тела. Чайка этот миф разбивает спокойно и без позы.

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.