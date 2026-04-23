Украинец Вячеслав Зинченко, обвиняемый в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, попытался совершить самоубийство во время заседания суда. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили украинские СМИ.
Сообщается, что Зинченко попытался повеситься на футболке, но охрана суда остановила его и надела наручники. Позднее появилась информация, что обвиняемый потерял сознание и был доставлен в больницу. Зинченко также заявил, что с 17 апреля объявил голодовку и не ест и не пьет.
Обвиняемый продолжает утверждать, что не причастен к убийству Фарион, передает Lenta.ru.
19 июля 2024 года стало известно, что во Львове было совершено покушение на Фарион. Она известна своими скандальными высказываниями о России, русском языке и российских гражданах. Позже Национальная полиция Украины переквалифицировала дело о нападении на предумышленное убийство. Позже убийца Фарион, 18-летний Вячеслав Зинченко, встретился в суде с ее дочерью Софией.
Позже следователи допустили наличие «российского следа» в убийстве бывшего депутата Верховной рады.
Новость о гибели Фарион также прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.