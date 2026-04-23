В Хабаровском крае 23 апреля ожидается мокрый снег и метель

В Хабаровском крае 23 апреля 2026 года в северных районах ожидается ухудшение погоды. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», опасные метеорологические явления не прогнозируются. В Хабаровске пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью составит от −1 до −3 градусов, днём прогреется до +6…+8 градусов. Ветер северный со скоростью 5−10 метров в секунду.
В южных районах края также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура от −5 до 0 градусов, днём от +4 до +9 градусов. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду.
В центральных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, местами снег. Температура ночью от −8 до 0 градусов, днём от +2 до +10 градусов. Ветер северный, северо-восточный 5−13 метров в секунду.
В северных районах прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель. Температура ночью от −12 до 0 градусов, днём от +1 до +7 градусов. Ветер северный, северо-восточный 5−13 метров в секунду с порывами до 15−20 метров в секунду. На побережье ночью порывы ветра также достигнут 15−20 метров в секунду.
