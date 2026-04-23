Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зоолог объяснила, что делать при встрече с бобром

РИА Новости: зоолог Нарбут посоветовала не привлекать внимание бобра при встрече.

Источник: © РИА Новости

ВАРШАВА, 23 апр — РИА Новости. При встрече с бобром важно не пытаться привлечь внимание и не прикасаться к животному, рассказала РИА Новости зоолог и зоопсихолог из Польши Вероника Нарбут.

«Самое глупое и безответственное, что можно сделать при встрече с бобром, — это пытаться привлечь его внимание, кричать “Бобр, курва!” и прикасаться к животному, нарушая его покой», — сказала Нарбут, добавив, что в таком случае животное может почувствовать угрозу и стать агрессивным.

Бобр стал очень популярным животным в Польше, а также за ее пределами после появления фразы-мема «Бобр, курва» из вирусного видео, в котором мужчина от неожиданности при виде бобра выкрикнул польское ругательство. Мем широко распространился в российском интернет-пространстве и породил множество роликов на тему, а также был использован в песне «Бобр», тоже ставшей вирусной.

Зоолог предупреждает, что при встрече с бобром не надо делать резких движений и подходить ближе, чем на несколько метров. Специалист призывает всегда внимательно наблюдать за поведением встреченного бобра.

«Ни в коем случае не надо пытаться их кормить или гладить. Вообще не надо протягивать к ним конечности», — добавила собеседница агентства.

Особое внимание зоолог обратила на опасность встречи с бобром домашних животных. Гуляющим с собакой вблизи потенциального места обитания бобров лучше держать ее на поводке, так как собака может спровоцировать бобра, предупредила Нарбут.

«Но самый главный совет при встрече с бобром — не приближаться и не вмешиваться», — заключила специалист.