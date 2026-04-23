Зоолог объяснила, что делать при встрече с бобром

Бобр стал очень популярным животным в Польше, а также за ее пределами после появления фразы-мема «Бобр, курва» из вирусного видео, в котором мужчина от неожиданности при виде бобра выкрикнул польское ругательство. Мем широко распространился в российском интернет-пространстве и породил множество роликов на тему, а также был использован в песне «Бобр», тоже ставшей вирусной.